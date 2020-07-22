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Denizli'de sen oraya nasıl girdin arkadaş! Kurtarma operasyonu nefes kesti

Demirören Haber Ajansı

DENİZLİ'de sulama kanalındaki beton boru içine girip mahsur kalan ve boğulma tehlikesi geçiren köpek, itfaiye ekipleri başarılı çalışmasıyla kurtarıldı.

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Çameli ilçesinin Belevi Mahallesi'nde bir sokak köpeğinin sulama kanalında mahsur kaldığını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Çameli Merkez Şubesi ekipleri, kanala gelerek kurtarma çalışması başlattı.

Sulama kanalının yanındaki beton borunun içine girdiği tespit edilen köpeğe ulaşmak için büyük çaba sarf eden itfaiye ekipleri bir süre kazma ve küreklerle kazı çalışması yaptı. Ekipler içi su dolu boruda boğulma tehlikesi geçiren köpeğe hızlı bir şekilde müdahale etti.

Köpeği boynundan yakalayan itfaiye personeli, hayvanı bulunduğu dar borudan çıkardı. Çalışmaları izleyen çevredeki vatandaşlar, köpeği kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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