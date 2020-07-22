Zonguldak'ta inşaat işçisi kuzenler ölü bulundu! Traktörle gömmüşler

Silahla vurularak öldürüldüğü tespit edildi

İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Şüpheli olarak değerlendirilen S.A., İ.A. ve M.G.'nin ev ve eklentilerinde arama yapıldı.Olayın ardından Zonguldak Valiliği'nin yaptığı açıklamaya göre; kapsamlı arama yapılan evlerde cinayete ilişkin iz ve emarelere rastlanılması üzerine Salim Çatma ve birlikte inşaat işinde çalıştığı öğrenilen Soner Çatma'nın da, S.A. tarafından silahla öldürüldüğü tespit edildi.