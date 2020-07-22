Zonguldak'ta inşaat işçisi kuzenler ölü bulundu! Traktörle gömmüşler
ZONGULDAK'ta 3 gündür sır olan Salim Çatma ve amcasının oğlu Soner Çatma'nın cansız bedenlerine ormanlık alanda gömülü ulaşıldı. Olayla ilgili açıklamada, iki kuzenin silahla öldürüldükten sonra traktörle gömülmeye götürüldüğü belirtildi.
Salim Çatma Çaycuma ilçesine bağlı Nebioğlu beldesi Yeşilyurt Mahallesi'ne geçen 17 Temmuz günü çalışmak için gitti ve kendisinden bir daha haber alınamadı. Bunun üzerine Salim Çatma'nın ailesi durumu Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirerek kayıp ihbarında bulundu.
Silahla vurularak öldürüldüğü tespit edildi
İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Şüpheli olarak değerlendirilen S.A., İ.A. ve M.G.'nin ev ve eklentilerinde arama yapıldı.Olayın ardından Zonguldak Valiliği'nin yaptığı açıklamaya göre; kapsamlı arama yapılan evlerde cinayete ilişkin iz ve emarelere rastlanılması üzerine Salim Çatma ve birlikte inşaat işinde çalıştığı öğrenilen Soner Çatma'nın da, S.A. tarafından silahla öldürüldüğü tespit edildi.
Traktörle gömmeye götürdüğü ortaya çıktı
S.A.'nın, cinayetin ardından İ.T.A. ve F.Ç. ile birlikte cesetleri traktör ile ormanlık alana götürerek gömdüğü tespit edildi.
Gömülü cansız bedenlerini, köpekler buldu
Cesetlerin gömüldüğü değerlendirilen ormanlık bölgede iz takip ve kadavra köpeklerle birlikte yapılan arama sonucunda Salim Çatma ve Soner Çatma'nın cesetlerine gömülü vaziyette ulaşıldı. Şüphelilerin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaya karıştığı tespit edilen (8) şüpheliden M.G., S.N.A., D.A., F.Ç. ve Y. E. isimli şahıslar Cumhuriyet Savcısının talimatı ile gözaltına alındı.