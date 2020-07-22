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Mersin'de su kuyusuna düşen kişi öldü
MERSİN'in Silifke ilçesinde zeytin bahçesinde çalışırken 17 metre derinliğinde su kuyusuna düşen kişi hayatını kaybetti.Abone ol
Mersin'de zeytin bahçesinde çalışırken dengesini kaybeden Enis Taş (36), 17 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü.
Durumu fark eden Fahrettin Çirkin kuyuya inerek Taş'ı kurtarmaya çalıştı. Bu sırada kuyudaki su motorundan çıkan gazdan etkilenen Çirkin fenalaştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis, jandarma ve arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı.
Kuyudan çıkarılan Taş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Taş'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Yeşilovacık Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Silifke Devlet Hastanesine kaldırılan Çirkin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.