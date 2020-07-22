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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı! Ta ezelden sen bizimsin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı Twitter'dan 'Ayasofya Camii'ne ilişkin videolu bir paylaşımda bulundu. Erdoğan'ın sözleri dikkat çekti...

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Ayasofya Camii, 86 yıl aradan sonra 24 Temmuz'da ibadete açılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı Twitter'dan 'Ayasofya'ya ilişkin bir paylaşımda bulundu. Erdoğan, Ayasofya ile ilgili videoyu "Ayasofya... Rüzgârlar essin kubbende hürriyetin. Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin..." notuyla paylaştı. İşte o paylaşım...

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