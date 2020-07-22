'Erdoğan’a güveniyor musunuz?’ anketine tepki! 'Güvenmeyenlerin sorununu biliyoruz'

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, tartışma başlatan ‘Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a güveniyor musunuz?’ anketine tepki gösterdi. Aktay, "Erdoğan’a güvenmeyenlerin sorununu biliyoruz” ifadelerini kullandı.

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AK Parti Genel Başkan Danışmanı ve Yeni Şafak yazarı Yasin Aktay, sosyal medyada yapılan, “Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güveniyor musunuz?” anketine tepkisini Twitter üzerinden dile getirdi.

"Anketin niyetine güvenmiyoruz"

Aktay, İngilizce olarak verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:

İyi insanlar Erdoğan’a güveniyor. Erdoğan’a olan güvenleri tam. Ona güvenmeyenlerin sorununu biliyoruz ve biz bu anketin niyetine güvenmiyoruz.

1.7 milyon takipçisi olan The Spectator Index adlı hesap, dün İngilizce olarak “Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güveniyor musunuz?” sorusuyla bir anket paylaşmıştı.