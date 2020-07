'Erdoğan’a güveniyor musunuz?’ anketine tepki! 'Güvenmeyenlerin sorununu biliyoruz'

AK Parti Genel Başkan Danışmanı ve Yeni Şafak yazarı Yasin Aktay, sosyal medyada yapılan, “Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güveniyor musunuz?” anketine tepkisini Twitter üzerinden dile getirdi.

"Anketin niyetine güvenmiyoruz"

Aktay, İngilizce olarak verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:

İyi insanlar Erdoğan’a güveniyor. Erdoğan’a olan güvenleri tam. Ona güvenmeyenlerin sorununu biliyoruz ve biz bu anketin niyetine güvenmiyoruz.

Good people trust Erdoğan and have full confidence in him. We know the problem of those who have not confidence in him, and we do not have a confidence with the intention of this question.