MHP lideri Devlet Bahçeli tecavüzcü HDP'li vekil Tuma Çelik ile ilgili çağrı yaptı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mardin'de seçim çalışmaları sırasında bir kadına tecavüz ettiği ortaya çıkan HDP'li Tuma Çelik ile ilgili dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Bahçeli, 'tecavüz faili alçağın milletvekilliği dokunulmazlığı değil, milletvekilliği de düşürülmeli. Sonra da yargı önünde hesap vermeli' dedi.

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Bahçeli, Türkiye'nin gündemine orutan Pınar Gültekin cinayetinin ardından, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kadın cinayetlerine sıfır tolerans gösterilmesi gerektiğini söyleyen Bahçeli, "Ailenin korunması ve kadına şiddetin önlenmesine dair kanunun eksiksiz ve tam uygulanması lazım" ifadelerini kullandı.

"Tecavüz yen değil, konu gündeme gelince HDP telaşlandı''

Adı cinsel taciz skandalına karışan HDP'li Tuma Çelik hakkında da açıklamalarda bulunan Bahçeli, "Bu rezilliğin neresini değerlendireyim? Bu tecavüz yeni değil. Üzeri örtülmüş. Mağdure tehdit ve şantajlarla sindirilmek istenmiş. Konu gündeme düşünce HDP tutuştu, telaşlandı. Tepkileri en aza çekmek için HDP ihraç kartını devreye soktu. Tecavüz faili alçağın milletvekilliği dokunulmazlığı değil, milletvekilliği de düşürülmeli. Sonra da yargı önünde hesap vermeli. " ifadelerini kullandı.

Komisyon toplandı

TBMM Anayasa ve Adalet komisyonlarının üyelerinden kurulu Karma Komisyon, Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in dokunulmazlık dosyasını görüşmek üzere toplandı.