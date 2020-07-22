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Karamollaoğlu Ayasofya'nın açılışına davet edilmeyecek mi? Son 2 gün kala konuştu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ayasofya'nın açılışına 2 gün kala yaptığı açıklamada ‘Şu ana kadar, gelmedi’ sözleriyle resmi bir davet almadığını açıkladı.

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Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, Ayasofya'nın ibadete açılmasını kararını değerlendirdi.

"Mutluluğumuzu tekrar tekrar dile getirdik"

Görüşlerini paylaşan Karamollaoğlu, "Bu konudaki memnuniyetimizi, mutluluğumuzu tekrar tekrar dile getirdik, dile getirmeye devam edeceğiz. Çünkü bu önemli bir adımdır ülkemiz için" diye konuştu.

Karamollaoğlu, Ayasofya Camisi'nin açılışı sonrasında ülkenin problemlerine odaklanılması gerektiği çağrısı yaptı.

"Yok gelmedi şu ana kadar"

Ayasofya Camisi'nin açılışı için kendisine davet gelip gelmediği sorusuna Karamollaoğlu, "Yok gelmedi şu ana kadar" karşılığını verdi.

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