Mersin'de ağzı kapalı poşetten yavru kedi çıktı

MERSİN'de temizlik işçileri çöp konteynerinin içinde ağzı kapalı poşette buldukları yavru kediyi şırıngayla besleyerek hayata döndürdü. O kedi oraya kendisi mi girdi yoksa başkaları mı koydu, merak konusu...

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Tarsus Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü işçileri Melih Eker ve İbrahim Çıdam, Girne Mahallesi'ndeki çöp konteynerinin içinden gelen sesleri takip etti.

Çöplerin arasında ağzı kapalı poşeti açan işçiler yavru kediyle karşılaştı. Eker ile Çıdam, konteynerden aldıkları yavru kediyi ilk olarak Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne getirerek şırıngayla besledi. Ardından da Tarsus Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürülen yavru kedi, yetkililere teslim etti.