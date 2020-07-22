Bilim adamları cevabını buldu! 'Çığlık atan mumya'nın gizemi çözüldü
'Çığlık atan mumya' olarak bilinen, yıllardır 'Yüzündeki acı ifadenin sebebi ne?' sorusu üzerinde kafa yorulduğu 'prenses'in, gizemi çözüldü.
Mısır’da arkeologlar ve radyologlar tarafından yürütülen araştırma sonunda, 'çığlık atan mumya' olarak bilinen Mısırlı prensesin 3 bin yıl önce kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlendi. Bu duruma bağlı olarak ölümünden saatler sonra bulunduğu için mumyalama işlemi sırasında müdahale edilemedi ve yüzü böyle kaldı. Öte yandan Prensesin damar sertleşmesi ve koroner kalp hastalığından mustarip olduğu ve bunun sonucunda ani bir şekilde yaşamını yitirdiği belirtildi.
Mısır bilimci Doktor Zahi Hawass, bulgularını şöyle açıkladı;
“Çığlık atan kadının cansız bedeninin saatler sonrasına kadar keşfedilmemiş olabileceğini varsayıyoruz, bu da ölüm katılaşmasını sağlamaya yetecek bir süre. Mumyalama işlemini yapanların, kadının büzülmüş bedenini çürümeden ya da gevşemeden önce mumyaladığını düşünüyoruz."
"Böylece ölüm anındaki ifadesi.."
"Bu nedenle kadının ağzını kapalı tutamadılar ya da bedenine yatış pozisyonu veremediler, ki bu diğer mumyalarla karşılaştırıldığında alışılmadık bir durum. Böylece ölüm anındaki yüz ifadesi ve duruşu korunmuş oldu."
Yüzündeki ifade yüzünden adı 'Çığlık atan mumya' olmuştu
Yüzündeki acı dolu ifade nedeniyle ‘çığlık atan mumya’ olarak adlandırılan mumya, 1881’de Luksor’da bir kraliyet mezarlığında bulunmuştu. Mumya, bacakları bükülmüş ve çaprazlanmış, başı hafif eğik ve ağzı açık bir halde keşfedilmişti.