Bilim adamları cevabını buldu! 'Çığlık atan mumya'nın gizemi çözüldü

Mısır’da arkeologlar ve radyologlar tarafından yürütülen araştırma sonunda, 'çığlık atan mumya' olarak bilinen Mısırlı prensesin 3 bin yıl önce kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlendi. Bu duruma bağlı olarak ölümünden saatler sonra bulunduğu için mumyalama işlemi sırasında müdahale edilemedi ve yüzü böyle kaldı. Öte yandan Prensesin damar sertleşmesi ve koroner kalp hastalığından mustarip olduğu ve bunun sonucunda ani bir şekilde yaşamını yitirdiği belirtildi.