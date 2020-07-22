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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Ayasofya açıklaması her şey hazır olacak

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Ayasofya'da 24 Temmuz cuma günü kılınacak olan namaz ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Erbaş 'İnşallah cuma günü her şey hazır olacak' dedi.

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Başkan Erbaş, Ayasofya'da süren namaz hazırlıklarıyla ilgili konuştu. Erbaş, "Freskler tek çivi çakmadan perdelerle kapatılıyor. İnşallah cuma günü her şey hazır olacak" ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya Camii'nde incelemelerde bulundu, ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Erbaş, saat 14.00 sıralarında Ayasofya Camii'ne geldi. Erbaş, İstanbul İl Müftüsü Mehmet Emin Maşalı ve beraberindekilerle birlikte içeride yaklaşık 2 saat incelemelerde bulundu. Ayasofya Camii'nden çıkan Erbaş açıklamalarda bulundu.

Erbaş, “Şu an itibariyle bütün hazırlıklar devam ediyor, halısı seriliyor, içeride hem tadilat hem de diğer hazırlıklar devam ediyor. Arkada, bahçede, avluda temizlikler, bahçe düzenlemesi ve halı olmayan yerlerde namaz kılacak insanlarla ilgili düzenlemeler devam ediyor. İnşallah cuma gününe her şey hazır olmuş olacak" dedi.

Kaç kişi namaz kılacak?

Erbaş daha sonra gazetecilerin de sorularını yanıtladı. İçeride kaç kişinin namaz kılınacağının sorulması üzerine Erbaş, “Caminin içinde sosyal mesafeye uyarak birer metre arayla düzenleme oluyor. Şu an rakam olarak bilmiyorum ama 700-800-1000 kişi arası ara bölmelerle olabilir. Hemen içi avlu var, orada da yine namaz kılınabilecek sosyal mesafeye uygun bir şekilde. Çok şükür hiçbir problem olmadan cuma günü camimizin açılışını yapacağız inşallah" yanıtını verdi.

Mozaik ve freskler

Ali Erbaş, mozaiklerle ilgili çalışmaların son durumunun sorulması üzerine, “Onlar şu anda devam ediyor. Bir kısmı tamamlandı. Diğer freskler, resimlerde şu an perdeleniyor. Teknolojik imkanlardan faydalanılarak bu sistem de kuruluyor. Çivi çakmadan, tek bir çivi çakmadan yapılan hazırlıklar devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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