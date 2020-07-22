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Pınar Gültekin hakkında çirkin paylaşım! İBB faturasını kesti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Muğla'da vahşice katledilen Pınar Gültekin hakkında sosyal medyada "su testisi su yolunda kırılır" gibi çirkin paylaşımlarda bulunan Özel Halk Otobüsü şoförü Emrah Koçyiğit'in sertifikasını iptal etti.

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İBB Basın Sözcüsü Murat Ongun, "İBB olarak hiçbir şekilde; bir Özel Halk Otobüsü şöförünün dün kaybettiğimiz Pınar Gültekin ve genel olarak kadınlar hakkında sosyal medyada kullandığı ifadeleri kabul edemeyiz. Kendisinin sertifikası iptal edilmiştir." açıklaması yaptı.

Çirkin paylaşıma tepki yağdı

Özel Halk Otobüsü şöförü Emrah Koçyiğit, canice katledilerek Türkiye'yi yasa boğan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin cinayetine ilişkin yaptığı paylaşımda kullandığı "su testisi su yolunda kırılır" sözleriyle büyük tepki topladı.

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