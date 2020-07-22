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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ
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Sosyal medya devi Instagram bağış toplama özelliğini herkese açıyor

Dünyanın en popüler sosyal uygulaması Instagram, canlı yayınlarda veya hikayelerde bağış toplamanıza izin veren özelliğini bütün kullanıcıların hizmetine sunmaya hazırlanıyor.

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Instagram; özellikle koronavirüs nedeniyle canlı yayınların bir hayli arttığı son aylarda, canlı yayınlardan bağış toplamanızı sağlayan özelliğini geçtiğimiz nisan ayında yayınlamıştı.

Kullanıcılar, canlı yayın esnasında veya hikayelerinde bağış toplama aracını seçtikten sonra bağışın aktarılacağı kurumu seçmeleri gerekiyor ve ardından toplanan bağışlar doğrudan o kuruma aktarılıyordu.

Kişisel kullanıcılar da artık bağış toplayabilecek 

Facebook, bağış toplama özelliğinin artık yalnızca kurumlar için değil kişisel olarak da kullanılabileceğini açıkladı. Yeni özellik sayesinde Instagram üzerinden kendiniz için, bir arkadaşınız için veya işletmeniz için bağış toplayabileceksiniz.

Facebook'tan yapılan açıklamada, kişisel bağış toplama özelliğinin şu anda ABD, İngiltere ve İrlanda'da küçük bir kullanıcı grubuyla test edildiğini açıkladı.

Kimler bağış toplayabilecek 

Bağış toplama özelliği her ne kadar normal kullanıcılara sunulacak olsa da her isteyen bağış toplayamayacak. Bu konuda Instagram'ı, bağış toplamaya geçerli bir nedeniniz olduğuna ikna etmeniz gerekiyor.

Başvurunuz olumlu değerlendirildiği takdirde, bağış toplama özelliğini kullanabileceksiniz.

Bağış toplama sonra erdiğinde toplanan para belirlenen banka hesabına gönderilecek.

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