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Pınar Gültekin'in cesedini yakarken komşularına "mangal yapıyorum" demiş

MUĞLA'da eski sevgilisi Cemal Metin Avcı tarafından vahşice katledilen Pınar Gültekin cinayetinde korkunç bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Avcı, öldürdüğü Pınar'ı yakarken dumanı görüp gelen komşularına "Merak etmeyin mangal yapıyorum" diye geri göndermiş.

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Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya ilgili her geçen saat kan donduran yeni bir bilgi ortaya çıkıyor. Pınar Gültekin'i önce dövdüğü, sonra boğarak öldürdüğü belirlenen katil Avcı'nın, cesedi yok etmek için benzin dökerek yaktığı ve varilin içine koyarak üzerine beton döktüğü ortaya çıkmıştı.

İşte Pınar Gültekin'in öldürülüp yakıldığı katile ait o ev...

Komşuları dumandan etkilenip geldi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin'in vahşice öldürüldüğü cinayetin zanlısı Cemal Metin Avcı'nın genç kızın cesedini yakmak için benzinlikten 16 liralık benzin aldığı ortaya çıkmıştı. Avcı'nın, genç kızın cenazesini evde yaktığı belirlendi.

İşte katil Cemal Metin Avcı'nın Pınar Gültekin'i yakmaya çalıştığı varil

Komşularına "mangal yapıyorum" demiş

Sabah'ın haberine göre, Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili önemli bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Cemal Metin Avcı'nın benzin dökerek genç kızı yaktığı esnada, evden çıkan dumandan şüphelenen komşularına, "Mangal yapıyorum. Onun dumanı" şeklinde açıklama yaptığı öğrenildi.

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