Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'yı sosyal medya hesabı ele verdi

Jandarma ve Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Pınar Gültekin’in yakın çevresinden aldığı bilgiler doğrultusunda, Cemal Metin Avcı ile uzun süredir birliktelikleri bulunduğu bilgisi üzerine bu kişi hakkında incelemeler yaptı. Katil zanlısı Avcı, üzerindeki şüphelerin artması sonrası gözaltına alındı.