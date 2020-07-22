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İşte 1250 kilogramlık Şampiyon! 22 bin 500 liraya alıcı buldu

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SAMSUN'da besicilik yapan Mürsel Şahin "Şampiyon" isimli 1250 kilogram ağırlığındaki simental ırkı boğayı 22 bin 500 liraya sattı.

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Besicilik yapan Mürsel Şahin, "Şampiyon" isimli 1250 kilogram ağırlığındaki boğasını Canik Kurbanlık Pazarı'na getirdi. Şahin, 25 bin liradan satışa sunduğu boğasını pazarlık sonucu 22 bin 500 liraya sattı.

Şahin, AA muhabirine, boğasının pazarın en büyük kurbanlığı olduğunu söyledi. 4 aylıkken aldığı "Şampiyon"un şimdi ise 27 aylık olduğunu anlatan Şahin, "Özel bir bakımla böyle gelişiyor. Arpa, mısır ve palet yem veriyoruz." dedi.

"Şampiyon"u 4 ortağın satın aldığını belirten Şahin, "Aynı kişiler 20 yıldan beri benden kurbanlık satın alıyor. Her yıl bir tonluk kurbanlık alıp kurban kesemeyenlere dağıtıyorlar. Geçen yıl da 1050 kilogramlık kurbanlığı aynı kişilere satmıştım. Bu yıl da nasip onlara oldu." diye konuştu.

Öte yandan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Canik Belediyesi zabıta ekipleri, kurban pazarına maskesiz girişe izin vermiyor.

Vatandaşlar pazara ateşi ölçülerek alınıyor.

Zabıta ekipleri, sosyal mesafeye uyulması için pazar içinde uyarı yaparken alıcı ve satıcıların kurbanlık pazarlığını tokalaşmak yerine en az 1,5 metre uzunluğunda çubuklarla gerçekleştirmesini istiyor.

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