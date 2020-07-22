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Karabük'te koronavirüs sürecinde bunalıma girip çatıya çıktı

İhlas Haber Ajansı

KARABÜK'te koronavirüsten dolayı bunalıma girip 5 yıldır çocuklarını göremediği iddia edilen Y.G., 5 katlı binanın terasına çıkıp yardım istedi.

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Edinilen bilgiye göre olay Ankara Caddesinde meydana geldi. Covid-19 sürecinde bunalıma giren Y.G., 5 yıldır çocuklarını göremediğini iddia ederek 5 katlı bir binanın terasına çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Polis ikna etmeye çalışırken vatandaş telefona sarıldı

Polis ekipleri tarafından şerit çekilerek çevrede güvenlik önlem alınırken, şahsın atlama riskine rağmen itfaiye ekipleri çadır açtı. Polisler şahsı ikna etmeye çalışırken sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlar o anları cep telefonundan canlı yayın yaparak kaydettiler.

Bir saatlik ikna çalışmasının ardından dalgınlıktan faydalanan ekipler, şahsı kurtararak aşağıya indirdi. Y.G. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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