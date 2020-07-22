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Ceren'in katili Özgür Arduç bu kez Yargıtay’a başvurdu

TÜRKİYE'yi sarsan Ceren Özdemir cinayetinde katil Özgür Arduç, hakkındaki cezanın bozulması için bu kez de Yargıtay’a başvurdu. İstinaf başvurusunun reddedilmesinden sonra, hakkında verilen müebbet hapis cezasına karşı Yargıtay’a temyiz başvurusu yapan Özgür Arduç, mahkemenin verdiği kararın usul ve yasaya aykırı olduğunu ileri sürdü.

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Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir’i bıçaklayarak öldüren katil Özgür Arduç, hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının, “usul ve yasaya aykırı olduğu” gerekçesiyle Yargıtay’a temyiz başvurusu yaptı.

İlk olarak “eksik inceleme yapıldığı” gerekçesiyle istinaf başvurusu yaptı

Katil Arduç aldığı müebbet hapis cezasına karşı ilk olarak “eksik inceleme yapıldığı” gerekçesiyle istinaf başvurusu yaptı. Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi 19 Haziran’da verdiği kararda, Ceren’in katili Özgür Arduç’un Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılamasının hukuka uygun olduğuna görüşüyle başvuruyu reddetti.

Katil Arduç, istinaf mahkemesinden sonra Yargıtay’a temyiz başvurusu yapma hakkını da kullandı. Avukatı aracılığıyla 14 Temmuz’da Yargıtay’a başvuru yapan Özgür Arduç istinaf başvurusunun reddedilmesi nedeniyle temyiz kanun yoluna başvurma zorunluluğunun hasıl olduğunu belirtti.

Her yolu deniyor

Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 20 Ocak’ta ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilen katil Özgür Arduç, duruşmada akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia ederek, “Raporda ‘Aklım yerinde’ deniyor. Deli olmam için ne yapmam gerek. Ruh ve sinir hastanesine gittim, doktor beni anlamadı, ben de onu. Akıl sağlığım yerinde değil, yeniden rapor istiyorum” diyerek akli dengesinin yerinde olmadığını öne sürdü. Mahkeme, Arduç’un talebini reddetti.

Adli Tıp Kurumu incelemesine gerek olmadığı kanaatiyle karar açıklandı. Arduç’un avukatı tarafından yapılan başvuruda öncelikle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararının bozulması, dosyanın yeniden incelenmek üzere mahkemesine gönderilmesi ve lehe olan hükümlerin uygulanması istendi.

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