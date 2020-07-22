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Erol Bulut'tan Fenerbahçe sözleri: Paraya değil armaya gelirim

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Aytemiz Alanyaspor'un senelik 1 milyon Euro teklif ettiği başarılı teknik adam, sarı-lacivertlilerde 750-800 bin Euro arasında senelik ücret karşılığı çalışabileceğini Fenerbahçe yönetimine iletti.

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Sezonun son haftasına gelindi ve Fenerbahçe'de yeni sezonun hocasının kim olacağı merak ediliyor. Adaylar arasında ilk sırada yer alan Alanyaspor'un Teknik Direktörü Erol Bulut'tan Fenerbahçe yönetimini etkileyecek bir hamle geldi.

Para ikinci planda
Sözcü'de yer alan habere göre; Alanya'nın senelik 1 milyon Euro'yla yeni sözleşme önerdiği Bulut, sarı-lacivertlilere ‘para ikinci planda' mesajı verdi. Başarılı teknik adam, Fener'den yıllık 750-800 bin Euro arasında gelecek teklife bile ‘evet' yanıtı verecek.

Gözler Ali Koç'a çevrildi
Hayalini kurduğu Fenerbahçe Teknik Direktörlüğü için hazır olduğunu ileten Erol Bulut'un yakın çevresine “Mesele Fenerbahçe olunca parayı düşünmem. Armaya hizmet etmek için gelirim. Bu büyük kulüpte futbol oynadım ve ekmek yedim. Teknik direktör olarak Fenerbahçe'ye bir hizmet borcum var” ifadelerini kullandığı öğrenildi. Başkan Ali Koç'un bu durum karşısında önümüzdeki günlerde kurmaylarıyla görüşüp kesin karar alması bekleniyor.

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