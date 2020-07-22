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ABD dünyadaki tüm koronavirüs aşılarını topluyor! 100 milyon doz için anlaştı

WASHİNGTON, potansiyel koronavirüs aşısından 100 milyon doz almak için 1.95 milyar dolar ödeme yapmayı kabul etti.

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Potansiyel aşı, ABD’li ilaç şirketi Pfizer ve Alman biyoteknoloji firması Biontech tarafından geliştirildi.

Koronavirüs tedavisinde kullanılan 'Remdesivir' adlı antiviral ilacın neredeyse dünyadaki tüm stokunu satın almasıyla gündeme gelen ABD’nin, bu kez de potansiyel aşı adayı için anlaşma yaptığı öğrenildi.

100 milyon doz için 1.95 milyar dolarlık ödeme

Alman biyoteknoloji firması Biontech tarafından yapılan açıklamada, ABD’li ilaç şirketi Pfizer ile birlikte geliştirilen aşı adayının 100 milyon dozu için Washington’ın 1.95 milyar dolar ödeme yaptığı belirtildi.

Ücretsiz erişim taahhüdü

ABD’nin buna ek olarak 500 milyon doz daha almak için seçeneği bulunduğu da kaydedildi. Açıklamada, “Amerikalılar, ABD hükümetinin koronavirüs aşılarına ücretsiz erişim taahhüdüyle tutarlı olarak aşıyı ücretsiz alacaklar” denildi.

Söz konusu aşı adayı için ABD'de insanlar üzerinde testlere başlanmıştı.

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