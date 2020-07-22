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Rize'de iş makinesi alev aldı operatör sürücülere isyan etti

Demirören Haber Ajansı

RİZE'de iş makinesi yanan operatörün yardım istemesine rağmen aldırış etmeden geçip giden sürücüler, operatörün tepkisini aldı. Ne yapacağını şaşıran operatör oradan oraya koşarken, çevredeki esnafın yardıma koşmasıyla yangın büyümeden söndürüldü.

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Cumhuriyet Caddesi'nde, belediye ekiplerince yol yapım çalışması sırasında bir iş makinesinin motoru alev aldı. Paniğe kapılan operatör Yılmaz Kabil, araçları durdurarak yardım istedi ancak sürücüler durmadı. Operatörün yardımına koşan esnaf, yangın tüpü ile alev alan iş makinesini söndürdü. Operatörün panik anları ise kameraya yansıdı. 

"İnsanlar çok değişti, yardımsever insan kalmadı"

İş makinesi operatörü Yılmaz Kabil, ‘’İnsanlar çok değişti. Yardımsever insan kalmadı. Burada makinanın yandığını gördükleri halde araçlarından bir yangın tüpü çıkarıp vermediler. Sağ olsun esnaf arkadaşlar kısa sürede yardımımıza yetişti. Büyümeden yangını söndürdük’’ dedi.

"Arabalar geçiyor burada kimse yardım etmedi"

Yangına müdahale eden esnaf Uğur Kaytaz ise, "Makinanın yandığını gördüm. Arabalar geçiyor burada kimse yardım etmedi. Hepsinde ufak da olsa yangın tüpü vardır. Kimse çıkarıp yangın tüpü vermedi. Ben de çıkardım tüpü verdim. Bu makinada 81 milyonun hakkı vardır. Allah göstermesin bir patlama olur bir şey olur. Büyümeden söndürdük" diye konuştu. 

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