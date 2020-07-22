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Borsa İstanbul'da 24 Temmuz Cuma günkü işlemlere dikkat!

Borsada ikinci kez faiz indirimi önümüzdeki haftanın ilk işlem gününde hayata geçirilecek. Peki bu değişim işlemleri nasıl etkileyecek?

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Borsa İstanbul, endeksten iki sıfır atılması için tüm hazırlıkları tamamladı. Pazartesi günü yani 27 Temmuz’da endeks binli rakamlar olarak güne başlayacak. Endeksten iki sıfır atılması geçişi nedeniyle yatırımcıların şu hususlara dikkat etmesi gerekiyor: 

24 Temmuz Cuma günü seans kapandıktan sonra hala borsa sisteminde bekleyen Tarihli, İKG ve Şartlı emirleriniz varsa bu emirler borsa tarafından iptal edilecek.

24 Temmuz Cuma günü akşam seansı yapılmayacak. 27 Temmuz Pazartesi günü VİOP seansından önce Endeks Vadeli ve Endeks Opsiyon enstrümanlarının derinlik kademelerinde bekleyen emir olmayacak, bu nedenle ilk işlemlerin büyük fiyat sapmaları ile oluşabilme ihtimaline dikkat çekiliyor.

24 Temmuz Cuma günü seans kapandıktan sonra borsaya gönderilmek üzere aracı kurum sistemlerine iletilmiş olan Endeks Vadeli ve Endeks Opsiyon enstrümanları emirlerinin yeni fiyat adımı ve taban-tavan aralığında olup olmadığını kontrol etmeniz öneriliyor.

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