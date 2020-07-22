Erdoğan'dan Pınar Gültekin paylaşımı! Kadına karşı işlenen tüm suçları lanetliyorum

Canice katledilerek Türkiye'yi sarsan Pınar Gültekin ile ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Acısı bizleri kedere boğdu. Kadına karşı işlenen tüm suçları lanetliyorum." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, infial yaratan Pınar Gültekin cinayetine ilişkin sosyal medya hesabından art arda paylaşımlar yaptı.

"Pınar Gültekin’e rahmet, kederli ailesine, arkadaşlarına, sevenlerine sabır diliyorum." diyen Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar şöyle:

"Acısı bizleri kedere boğdu"

- Dün bir cani tarafından hunharca katledildiğini öğrendiğimiz Pınar Gültekin’in acısı bizleri kedere boğdu. Kadına karşı işlenen tüm suçları lanetliyorum.

"Ne gerekiyorsa yapacağız"

- Pınar Gültekin’i katleden caninin hak ettiği en ağır cezayı alacağından şüphem yoktur. Davanın bizzat takipçisi olacak, bir daha asla yaşamak istemediğimiz kadına şiddetin son bulması için Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak ne gerekiyorsa yapacağız.

"Bahanesi yoktur, olamaz"

- Bu canilerin ve işledikleri bu rezil cinayetlerin bizim medeniyetimizde de anlayışımızda da yaşantımızda da tek bir kum tanesi kadar yeri ve bahanesi yoktur, olamaz. Hep birlikte bu şiddete karşı duracak, bunları millet olarak yeneceğiz.

Dün bir cani tarafından hunharca katledildiğini öğrendiğimiz #PınarGültekin’in acısı bizleri kedere boğdu. Kadına karşı işlenen tüm suçları lanetliyorum. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 22, 2020