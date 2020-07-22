Galatasaray'da Fatih Terim ve yönetim zirvesi

Galatasaray Kulübünde Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulu, teknik direktör Fatih Terim ile bir araya geldi.

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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada; Başkan Mustafa Cengiz, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal ile teknik direktör Fatih Terim'in Türk Telekom Stadı'nda toplantı gerçekleştirdiği belirtildi.

Saat 15.00'te başlayan toplantıda, 2019-2020 sezonunun değerlendirildiği ve yeni sezon hazırlıklarının masaya yatırıldığı aktarıldı.