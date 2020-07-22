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Rusya’da patlatılan şüpheli çantanın içinden pizza çıktı

RUSYA'nın başkenti Moskova’da kaldırıma bırakılan şüpheli siyah bir çanta polisi harekete geçirdi. Bomba imha ekipleri tarafından fünye ile patlatılan çantanın içinden pizza çıktı.

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Moskova’nın merkezindeki İlyinka Caddesi’nde kaldırıma bırakılan şüpheli siyah çanta polisi harekete geçirdi. Polis ekipleri, caddeyi giriş ve çıkışlara kapatarak bomba imha ekiplerinin olay yerine gelmesini bekledi. Bomba imha uzmanı, koruyucu giysi ile çantanın yanına yaklaşarak fünye ile patlattı. Çantanın içerisinden pizza çıktı.

‘Çanta kuryeye aitmiş’

Çantanın fünye ile patlatılmasının ardından olay yerine gelen bir kurye, çantanın kendisine ait olduğunu belirtti. Yerel medyaya konuşan kurye, çantayı orada unuttuğunu aklına geldiğinde bulunduğu noktaya koştuğunu ancak polisleri gördüğünü ifade etti. Çantada pizzanın dışında kuryeye ait kişisel eşyaların da bulunduğu aktarıldı.

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