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Beşiktaş, Welinton ile anlaşma sağladı

Beşiktaş, daha önce Sergen Yalçın ile çalışan Brezilyalı stoper Welinton Souza için Aytemiz Alanyaspor ile prensip anlaşmasına vardı.

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Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen Brezilyalı stoper Welinton Souza için kulübüyle prensip anlaşmasına vardı.

SERGEN YALÇIN'I ÇOK İSTİYOR

31 yaşındaki oyuncuya Türkiye'nin dışında Avrupa'dan da teklifler geldiği, ancak daha önce birlikte çalıştığı Sergen hocanın kanatları altında kariyerini sürdürmek istediği bildirildi. Hatta Welinton'un, kendi ücreti konusunda fedakârlık yapmaya hazır olduğunu da, Sergen Yalçın'a ilettiği gelen haberler arasında yer alıyor.

N'Sakala'nın dışında Welinton ve forvet Papiss Cisse de Siyah-Beyazlı formayı gelecek sezon giyerse, Kartal, Alanya'nın 3 önemli ismini alarak kadrosunu ciddi anlamda güçlendirmiş olacak.

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