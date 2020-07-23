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Pınar Gültekin'in katilinin ailesinden tepki çeken talep

Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın ailesi, işlenen kadın cinayetine ilişkin haberlerin engellenmesi için savcılığa gizlilik talebinde bulundu.

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Pınar Gültekin cinayetine tepkiler sürerken katil Cemal Metin Avcı hakkında yeni gelişmeler yaşandı. Muğla'nın tanınmış ailelerinden olan Avcı ailesi cinayetle ilgili haberlerin yapılmaması için savcılığa başvurup gizlilik kararı talebinde bulundu.

Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren evli ve bir kız çocuğu babası olan 32 yaşındaki Cemal Metin Avcı, Muğla Ula'da "Cüce" adlı işletmesinin sahibi. Suçunu itiraf etmesinin ardından Muğla Adliyesi'ne getirilerek "canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Avcı, ardından tutuklanıp cezaevine gönderildi. Bu gelişmenin ardından Avcı'nın ailesi savcılığa başvurarak, Gültekin cinayetini konu alan haberlerin engellemesini için gizlilik kararı talep etti.

NE OLMUŞTU?

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz'da Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablası ile telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Ailesinin, Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada, Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu. Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de delilleri görünce, bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'in tekrar barışma isteğini geri çevirmesi üzerine genç kızı bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra bir varile bırakarak Gülağzı mevkisinde ormanlık alana attığını itiraf etmişti. Avcı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "canavarca hisle adam öldürmek" suçundan tutuklanmıştı.

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