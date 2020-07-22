BIST 118.080
DOLAR 6,84
EURO 7,92
ALTIN 411,76
HABER /  SPOR
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
ADV Kurban Rahmettir

Süper Lig yolunda play-off ilk maçları sonuçları

Süper Lig'e çıkacak son takımın belli olacağı play-off maçlarının ilk ayağı oynandı. Fatih Karagümrük evinde Akhisarspor ile 3-3 berabere kalırken; Bursaspor ve Adana Demirspor maçından gol sesi çıkmadı.

Abone ol

Son dakikalarının nefes kestiği maçta son saniyede beraberliği kurtaran Akhisarspor, Fatih Karagümrük deplasmanından avantajlı döndü.

İstanbul ekibinin gollerini 18. dakikada penaltıdan Erik Sabo, 58. dakikada Sobiech ve 87. dakikada Koray Altınay'dan gelirken; Akhisar'ın golleri ise 34. dakikada Bertuğ Bayar, 84. dakikada Erhan Çelenk ve 90+6'da Uğur Arslan Kuru'dan geldi.

Bursaspor - Adana Demirspor maçında gol yok

Play-off'un bir diğer maçı ise Bursaspor ve Adana Demirspor arasında oldu.

İki takımın Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşı karşıya geldiği mücadele golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Rövanş maçları 26 Temmuz Pazar günü saat 21.00'de oynanacak.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Beşiktaş, Welinton ile anlaşma sağladı
Erdoğan'dan Pınar Gültekin paylaşımı! Kadına karşı işlenen tüm suçları lanetliyorum
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bu paylaşımıyla gönülleri fethetti
Göksel Gümüşdağ'dan siyaset destek veriyor iddiasına tepki: Allah'ından bulsunlar
Pınar Gültekin'in cesedini yakarken komşularına "mangal yapıyorum" demiş
Burak Yılmaz Beşiktaş'tan ayrılıyor Lille yolcusu
ÖNCEKİ HABERLER
ABD'nin başkenti Washington'da flaş maske kararı
Kocaeli'de kamyonla çarpışan otomobildeki aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti
İlk kez bir başka güneş sisteminin yıldızı ve iki gezegeni teleskopla gözlendi
Pınar Gültekin son yolculuğuna uğurlandı
A Milli Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Bayram Bektaş görevinden ayrıldı
Somer Şef evli mi eşi kimdir ailesi nerede yaşıyor?
Yorumlar