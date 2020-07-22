Kocaeli'de kamyonla çarpışan otomobildeki aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu aynı aileden 5 kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.

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KOCAELİ D-605 kara yolunun Çakırcaali Kocabayramlar sapağı mevkisinde Serkan Barhan yönetimindeki İzmit yönüne giden 34 BSM 420 plakalı otomobil ile Kandıra istikametine seyreden Samet K. yönetimindeki İzmit Belediyesine ait 34 VZ 6212 plakalı kamyon çarpıştı.

Otomobilde bulunan sürücü Barhan ile eşi Duygu, çocukları Erhan ve Göktuğ olay yerinde yaşamını yitirdi.

Araçta bulunan ve ismi öğrenilemeyen çiftin diğer çocuğu ile Reşit ve Necla Barhan, Kandıra Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralı çocuk,, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kazada kullanılamaz hale gelen araçlar çekiciyle otoparka kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü Samet K., ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.