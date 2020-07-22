Yunan donanması Ege'ye savaş gemileri konuşlandırdı

Türkiye'nin Meis Adası çevresinde denizcilik uyarı notu olarak bilinen NAVTEX ilan ederek sondaj faaliyetlerinde bulunacağını duyurması, Yunanistan'ı alarma geçirdi. Türkiye'nin bu hamlesi sonrası Yunan donanması yüksek teyakkuza geçerek Ege Denizi'ne savaş gemileri konuşlandırdı.

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Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir Yunan donanma kaynağı, Türkiye'ninMeis Adası çevresinde Oruç Reis sismik araştırma gemisiyle sondaj faaliyetlerinde bulunacağını duyurması sonrası Yunan donanması Ege Denizi'ne savaş gemileri konuşlandırdığını söyledi.

Türkiye, denizcilik uyarı notu olarak bilinen NAVTEX yayımlayarak Oruç Reis araştırma gemisinin 21 Temmuz tarihinden itibaren Rodos ile Meis adaları arasında yeni bir sismik araştırma faaliyetinde bulunacağını duyurmuştu. Bunun üzerine Yunan hükümeti, Türkiye'yi kıta sahanlığına girmek ve egemenlik haklarını ihlal etmekle suçlamıştı. AFP'ye konuşan Yunan donanma kaynağı, "Donanma birimleri dünden beri Ege Denizi'nin güneyi ve güneydoğusuna konuşlandırılıyor. Birimler her türlü faaliyete karşılık vermeye hazır" dedi.

Yunan donanmasının denizcilere Türkiye'nin yayımladığı NAVTEX'i dikkate almadan faaliyetlerini devam ettirme çağrısı yaptığı da belirtildi.

Ordu birlikleri de alarma geçti

Dün Yunan gazetesi Kathimerini, 2 Ağustos'a kadar Meis Adası'nın güneyi ve doğusunda Oruç Reis sismik araştırma gemisinin sondaj çalışmalarında bulunacağının açıklanması nedeniyle Yunanistan genelindeki ordu birliklerinin alarma geçirildiğini duyurmuştu.