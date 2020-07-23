Tuğçe'nin şikayeti sonuç verdi! Tacizci tutuklandı

Bodrum'da, sosyal medya üzerinden 1.5 yıldır Tuğçe Ç.'yi (21), taciz eden Nurettin Şeyhmusoğlu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Abone ol

BODRUM Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuğçe Çelik'in yaptığı "ölmek istemiyorum sırada ben olmak istemiyorum" isyanının ardından harekete geçti. Tuğçe Çelik'in ifadelerinin ardından gözaltına alınan Nurettin Şeyhmusoğlu, tutuklandı.

Bodrum'da, sosyal medya üzerinden 1.5 yıldır Tuğçe Ç.'yi (21),taciz eden, polis ekiplerince gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Nurettin Şeyhmusoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Paylaşımlarındaki ve ifadelerindeki tutarsızlıklar nedeniyle Şeyhmusoğlu'nun, Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde gözlem altına alınmasına karar verildi.

Başsavcılıktan açıklama

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Soruşturma kapsamında mağdure Tuğçe Ç.'nin beyanı alınmış, şüphelinin üzerinde ve ikametinde suç delillerinin tespitine yönelik arama yapılmış, şüpheli Nurettin Şeyhmusoğlu gözaltına alınmıştır. Şeyhmusoğlu, 22/07/2020 tarihinde Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki ifadesinin ardından Bodrum Sulh Ceza Hakimliği'ne tutuklanması talebi ile sevk edilmiş ve tutuklanmıştır. Paylaşımları ve ifadesinde tutarsız davranışlar sergilemesi ve Bodrum Devlet Hastanesi'nden alınan rapora istinaden Şeyhmusoğlu'nun, Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde gözlem altına alınması talep edilmiş ve Sulh Ceza Hakimliği´nce gözlem altına alınmasına karar verilmiştir" denildi.

Neler oldu?

Muğla'da yaşayan 21 yaşındaki Tuğçe Çelik, yaklaşık iki yıldır 46 yaşındaki Nurettin Şeyhmusoğlu tarafından sosyal medyadan kendisinin taciz edildiğini söylemişti.

Twitter hesabından, "Bugün yaşanan ve kendi yaşadıklarımdan korktuğum için bunları yazacağım. Ben zarar görmek, ölmek istemiyorum! Benim de başıma bela olan sapık, ruh hastası ve gerçekten şizofreni olduğuna emin olduğum 46 yaşında Nurettin Şeyhmusoğlu isimli şahıs, beni kafasına takmış" paylaşımı sonrası çok sayıda destek mesajı aldı.