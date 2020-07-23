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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Kenan Karaman çalımı

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Transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan milli yıldız Kenan Karaman'ın menajeri ile Türk Telekom Stadyumu'nda bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

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Gelecek sezondan itibaren yabancı sınırlamasının uygulanacak olması nedeniyle transferde yerli oyunculara yönelen Galatasaray, bombayı patlatmaya hazırlanıyor.

Bu sezon Almanya Bundesliga'da küme düşen Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen Kenan Karaman ve Kaan Ayhan'ı gündemine alan sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Kenan için somut adımı attı.

A Spor'un haberine göre; Cimbom, 2 milyon euroluk serbest kalma bedeli bulunan Kenan Karaman'ın menajeriyle Türk Telekom Stadyumu'nda bir görüşme gerçekleştirdi.

Haberde; Aslan'ın bu bedeli ödeyebileceğini Karaman'ın menajerine ilettiği ve taraflar arasında şartların görüşülmeye devam ettiği de kaydedildi.

Transfere sıcak bakıyor

Bundesliga 2'de oynamak istemediği iddia edilen Kenan Karaman, transfere sıcak bakıyor.

Bir dönem milli takımda hocalığını yapan Fatih Terim faktörü ise Cimbom'u bu transferde öne çıkaran faktörler arasında yer alıyor.

Alman ekibinde bu sezon 21 karşılaşmaya çıkan tecrübeli futbolcu, 6 gol 1 asistlik bir performans sergiledi.

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