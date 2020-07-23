BIST 118.080
DOLAR 6,85
EURO 7,94
ALTIN 412,70
HABER /  YEREL
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
ADV Kurban Rahmettir

Ankara'da otomobil ile motosiklet çarpıştı

İhlas Haber Ajansı
ADV Kurban Rahmettir
ADV Kurbanın Hikmeti Paylaşmaktır

ANKARA'da motosiklet ile otomobil çarpıştı. Olayda otomobil sürücüsü ile motosikletteki 1 kişi yaralanırken motosikletin sürücüsü Buğra Y., hayatını kaybetti.

Abone ol

Kaza Sincan ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Ahi Mesut Bulvarı üzerinde 93’üncü Cadde Kavşağı üzerinde meydana geldi. Ahi Mesut Bulvarı üzerinde Mehmet Buğra Y. yönetimindeki 16 UG 282 motosikletle, Satılmış.Ü. kontrolündeki 37 KH 416 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil takla atarken, motosiklet sürücüsü ve Süleyman Emre Y. savruldu. Kazayı gören çevredeki diğer sürücüler Sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekipleri dakikalarca kalp masajı yaptı

Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri motosiklet sürücüsü Mehmet Buğra Y.’nin nabzının yavaş olduğunu belirlerken dakikalarca kalp masajı yaptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mehmet Buğra Y. hayatını kaybettiği, yaralanan Süleyman Emre. Y ve Satılmış.Ü.’nün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Pınar Gültekin'in canice öldürüldüğü bağ evi görüntülendi! Bakmaya yürek dayanmaz Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu'nun yanında diafonu açtı Adalar krizini bitiren telefon
İstanbul Büyükçekmece'de dehşet! 8 yıllık eşini uykusunda boğarak öldürdü
Türk Tarih Kurumu Başkanlığına Prof. Dr. Birol Çetin atandı
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (22 Temmuz Çarşamba)
MGK sonrası Kıbrıs ve Libya mesajı
Azerbaycan'a saldıran Ermenistan'ın Türkiye korkusu: Endişeliyiz
ÖNCEKİ HABERLER
Emre Belözoğlu'ndan Okan Buruk açıklaması
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Ayasofya Camisi'ndeki çalışmaları izledi
Köpeğe tecavüz ederek öldürdü! Sosyal medyada Volkan Uzun tepkisi
Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
Okyanusun dibinde bugüne kada görülen en büyük dev hamam böceği keşfedildi
e devlet lisans tamamlama başvurusu yapma ekranı TC ile giriş
Yorumlar