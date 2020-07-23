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Koronavirüsten zarar gören esnafın borçları 3 ay ertelendi

Corona virüs salgınından zarar gören esnaf ve sanatkarların, kredi ve kefalet kooperatifleri kefaletiyle ve Halk Bankası kanalıyla 30 Haziran öncesi kullandığı düşük faizli kredi borçları üç ay süreyle ertelendi.

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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, kapsam dahilindeki kredi borçlarından, 1 Temmuz-30 Eylül arasında vadesi doğacak olan ve 1 Temmuz itibarıyla itfa edilmeyenler, başvuru şartı aranmaksızın ilgili mevzuatına göre faiz tahakkuk ettirilerek, taksit sayısı değişmeksizin üç ay süreyle ertelenecek.

Çalışan sayısını azaltan yandı
Kredisi ertelenen esnaf ve sanatkarlardan, erteleme dönemi boyunca çalışan sayısını azaltmayacağına yönelik taahhütname alınacak. Çalışan sayısını azaltan esnaf ve sanatkarlar erteleme kapsamında çıkarılacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca ödenmeye devam edilecek
Karar kapsamında ertelenen krediler için erteleme süresi sonuna kadar takip işlemi başlatılmayacak. Erteleme işlemi maddi ve şahsi teminat durumunu değiştirmeyecek, borçlu ve müteselsil kefillerine de kefaletten çekilme hakkı vermeyecek. Erteleme süresince hesaplanan gelir kayıpları, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca ödenmeye devam edilecek.

Kredi açılmasını engelleyen hükümler uygulanmayacak
Borçları ertelenmiş olan esnaf ve sanatkarlara talepleri halinde banka tarafından düşük faizli kredi açılabilecek ve söz konusu kararlarda erteleme tabi borcu bulunanlara kredi açılmasını engelleyen hükümler uygulanmayacak. Karar, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere bugün yürürlüğe girdi.

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