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Bilic'li West Bromwich Albion Premier Lig'e yükseldi

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İngiltere Premier Lig'e yükselen ikinci ekip Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Bromwich Albion oldu.

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İngiltere 2. Ligi Championship'te; Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Bromwich Albion, sahasında Quenns Park Rangers ile 2-2 berabere kaldı.

Ancak 82 puanlı WBA'ın en yakın takipçisi Brentford'ın, sahasında küme düşen Barnsley'e 2-1 yenilmesinin ardından Leeds United'ın ardından Premier Lig'e yükselen ikinci takım oldu.

Brentford, sezonu 81 puanla tamamladı. Brentford, Fulham, Cardiff ve Swansea; Premier Lig'e yükselmek için play-off oynayacak. Championship'ten düşen takımlar ise Luton Town, Barnsley ve Hull City oldu.

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