BIST 118.080
DOLAR 6,85
EURO 7,94
ALTIN 412,80
HABER /  EKONOMİ
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
ADV Kurban Rahmettir

Piyasalarda günün ilk rakamları! Altın, dolar, euro ne kadar?

ADV Kurban Rahmettir
ADV Kurbanın Hikmeti Paylaşmaktır

Dolar kuru son 1 aydır olduğu gibi güne 6.85 seviyesinde başlarken Euro/TL ise 7.93 civarında seyrediyor.

Abone ol

Merkez Bankası (TCMB) faiz kararının takip edileceği yeni güne dolar/TL alışıldığı üzere 6.85 civarında başladı.

Faiz kararı

Merkez Bankası faiz kararını saat 14.00'te açıklayacak. Foreks anketine katılan 19 ekonomistin tamamı faizde değişiklik olmayacağı yönünde görüş belirtti.

Gram altın 

Geçtiğimiz gün rekor üzerine rekor kıran ve 412 lira seviyesine kadar yerleşen gram altın fiyatları 411 lira üzerinden serbest piyasada işlem görüyor.

Çeyrek altın

Çeyrek altın fiyatları 699 lira alış ve 676 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

Cumhuriyet Altını

2.672,00 - 2.694,30

Yarım Altın

1.336,00 - 1.352,40

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Pınar Gültekin'in canice öldürüldüğü bağ evi görüntülendi! Bakmaya yürek dayanmaz Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Askere alınacak er ve yedek subayları MİT ve Emniyet araştıracak
Koronavirüsten zarar gören esnafın borçları 3 ay ertelendi
Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu'nun yanında diafonu açtı Adalar krizini bitiren telefon
İstanbul Büyükçekmece'de dehşet! 8 yıllık eşini uykusunda boğarak öldürdü
Türk Tarih Kurumu Başkanlığına Prof. Dr. Birol Çetin atandı
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (22 Temmuz Çarşamba)
ÖNCEKİ HABERLER
Bilic'li West Bromwich Albion Premier Lig'e yükseldi
Liverpool 30 yıl sonra kazandığı şampiyonluğun kupasını kaldırdı
Asım Gültekin kimdir neden öldü yazar Asım Gültekin ölüm sebebi nedir?
Luiz Gustavo'ya Lyon kancası
Kırık kalp sendromu nedir, belirtileri neler? Kardiyoloji uzmanı konuştu
Temmuz ayı hacamat takvimi 2020 hangi günler yapılır?
Yorumlar