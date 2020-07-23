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Piyasalarda günün ilk rakamları! Altın, dolar, euro ne kadar?
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Dolar kuru son 1 aydır olduğu gibi güne 6.85 seviyesinde başlarken Euro/TL ise 7.93 civarında seyrediyor.Abone ol
Merkez Bankası (TCMB) faiz kararının takip edileceği yeni güne dolar/TL alışıldığı üzere 6.85 civarında başladı.
Faiz kararı
Merkez Bankası faiz kararını saat 14.00'te açıklayacak. Foreks anketine katılan 19 ekonomistin tamamı faizde değişiklik olmayacağı yönünde görüş belirtti.
Gram altın
Geçtiğimiz gün rekor üzerine rekor kıran ve 412 lira seviyesine kadar yerleşen gram altın fiyatları 411 lira üzerinden serbest piyasada işlem görüyor.
Çeyrek altın
Çeyrek altın fiyatları 699 lira alış ve 676 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
Cumhuriyet Altını
2.672,00 - 2.694,30
Yarım Altın
1.336,00 - 1.352,40
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