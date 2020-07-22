Kemal Gülman sevgilisi 60 yaş küçük Eda Cideli kimdir?

90 yaşındaki ünlü iş adamı Kemal Gülman kendisinden 60 yaş küçük sevgilisi 30 yaşındaki Eda Cideli ile dudak dudağa görüntülendi. Bir teknede samimi pozları veren iş insanı Kemal Gülman'ın hayatı merak konusu oldu. Peki Kemal Gülman kimdir, hangi şirketin sahibi, eski eşi ve çocukları kimdir?

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İş insanı Kemal Gülman sevgilisi ile bir yatta dudak dudağa okjektiflere yakalandı. 90 yaşında olan Kemal Gülman torunu yaşındaki Eda Cideli ile aşk yaşıyor. 30 yaşında olan Eda Cideli'nin Kemal Gülman ile olan samimi pozlarına tepki yağdı. Aralarında aşk yok, para için birlikte yorumlarının yapıldığı Eda Cideli kimdir, kaç yaşında?

Kemal Gülman, önceki gün torunu yaşındaki sevgilisiyle Bodrum’da lüks yatında görüntülendi. 90 yaşındaki iş adamı ve 30 yaşındaki Eda Cideli’nin görüntüleri, ‘Bu kadar olmaz’ dedirtti

Ünlü iş insanı Kemal Gülman, 2013’te kendisine 200 milyon liralık boşanma davası açan 21 yıllık eşi Feryal Gülman’a yeni bir boşanma davası açmıştı.



KEMAL GÜLMAN KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

1932 yılı doğumlu olan Kemal Gülman, Gülman Group'un sahibi ve CEO'sudur. Gülman Group 1952 yılında kurulan gayrimenkul, ticaret, sanayi vb. alanlarda faaliyet gösteren bir firmadır. Türkiye'nin en büyük şirketlerinden birisidir.Gülman Group'un sahibi olan Kemal Gülman, Türkiye'nin en zengin kişiler listesinde ilk 100 sırada yer almaktadır. Yapılan araştırmaya göre ilk 100 en zenginler listesi içerisinde Kemal Gülman 50. sırada yer alıyor. Gülman Group'un özellikle başta gayrimenkul sektörü olmak üzere, enerji, denizcilik, lojistik vb. alanlarda birçok başarısı bulunmaktadır.