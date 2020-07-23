ADV Kurban Rahmettir
İstanbul'da çok sayıda adrese 'siber suçlar' operasyonu
İSTANBUL'da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde çok sayıda adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi.Abone ol
İstanbul'da sabah saatlerinde belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Özel harekat destek verdi
Düzenlenen baskınlarda evlerde siber polisler arama yaparken özel harekat polisleri de destek verdi.
Adreslere yapılan baskında gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
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