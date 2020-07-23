Burun kanamasına dikkat! Altında bir çok sağlık sorunu yatabilir

Burun kanamasına sebep olan sağlık sorunlarından bahseden Op. Dr. Özlem Özer, doğru bilinen burun içine mendil ve bez gibi şeylerin sokulmasının yanlış olduğunu vurguladı. İşte burun kanamasına neden olan durumlar.

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Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Özlem Özer, burun kanamaları ile ilgili bilgi verdi. Her yaştan kişi de burun kanamalarının görülebileceğini belirten Op. Dr. Özer, sıcak yaz aylarındaki kuru havadan ya da kış aylarındaki ısıtıcıların havayı kurutması, nezle grip veya sinüzit gibi üst solunum yolu enfeksiyonları, alerjik hastalıklar, kuvvetli burun sümkürmek, burunun içini parmak ya da tırnakla zedelemek, karaciğer hastalıkları, burun kırıkları ve kafa travması, lösemi ve benzeri bazı tümörlerin burun kanamasına neden olabileceğini söyledi.

"Doğru Bilinen Yanlış Uygulamalar"

Burun kanamalarında doğru bilinen yanlış uygulamalar yapıldığını vurgulayan Tekden Hastanesi KBB Uzmanı Op.Dr. Özlem Özer, “Burun kanaması olan kişiyi sakinleştirmek ve yanındaki kişilerin de sakinliğini koruması gerekmektedir. Aksi halde strese bağlı tansiyon yükselir ve kanama miktarı artar. Baş asla geriye doğru atılmamalıdır. Başımızı öne eğip ağza gelen kanlar dışarı tükürülmeli. Yutulan kan asla faydalı değildir, aksine kişi de mide bulantısı ve kusmaya neden olur. Burun içerisine mendil, pamuk, bez gibi yabancı cisimler sokulmamalı. Tansiyon yüksekliğinden şüpheleniliyorsa; varsa tansiyon aleti ölçüm yapılmalıdır. Baş kalp seviyesinden yüksek olmalıdır” dedi.

Sık tekrarlayan burun kanamasına dikkat

Şiddetli burun kanaması olduğunda, kanama nefes almayı engelliyorsa, sık tekrarlayan burun kanaması varsa vakit kaybetmeden doktora başvurulması gerektiğini belirten Özlem Özer, “Hastaneye başvurulduğunda kanamayı durdurmak amaçlı burun içine ilaçlı pamuk yerleştirilir. Bir süre beklenip çıkarıldığında kanama durmuş ise burun içine nemlendirici ve yara iyileştirici krem verilir. Gerekli durumlarda kimyasal (gümüş nitrat) ya da elektrokoterizasyon ile ameliyathane ortamında kanama durdurulur. Şayet kanama durmuyorsa 2-3 gün süreyle kalabilen şişen özellikte tampon yerleştirir. Kanamanın şiddetine göre radyolojik görüntüleme de yapılır. Kan tahlili yapılarak ihtiyaç halinde kaybedilen kanın yerine kan ürünleri takviyesi yapılır” ifadelerini kullandı.