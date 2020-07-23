YAŞ bugün toplanıyor! Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları değişecek mi?

YÜKSEK Askeri Şura (YAŞ) Kurban Bayramı nedeniyle öne çekilmişti. Bugün toplanacak YAŞ'ta Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) general, amiral ve albayların terfi ve atamaları yapılacak. Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları'nın görev süresi uzatılacak...

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Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı bugün Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecek. Bir günde tamamlanması beklenen YAŞ’ta, generalliğe terfi edecek albaylarla, bir üst rütbeye terfi edecek general-amirallerin dosyalarının yanı sıra emekliye ayrılacak personellerin durumu görüşülecek.

Genelkurmay Başkanı Güler'in durumu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, yaş haddinin yanı sıra görevdeki bekleme süresini henüz doldurmadı. Orgeneral Güler’in Genelkurmay Başkanlığı görevine devam etmesi bekleniyor.

Kara, Hava ve Deniz Komutanlarına uzatma

Geçen seneki Şura’da iki yıllık görev süreleri biten, ancak görev süreleri birer sene uzatılan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve görev süresini bu sene dolduran Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar’ın görev sürelerinin bir yıl daha uzatılması bekleniyor.

YAŞ Toplantısı'na kimler katılıyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında bugün yapılması planlanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısına Şura üyeleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz katılacak.