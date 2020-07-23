Dolar düşerken altın neden rekor kırıyor? Ekonomist Mahfi Eğilmez açıkladı

TÜRKİYE'de güvenli liman olarak bilinen altın yükseliş trendinde. Döviz ise TL'ye olan güvensizlikten dolayı uzun süredir destek buluyor. Ekonomist Mahfi Eğilmez, salgınının kötüye gideceği açıklamaların altın tercihini öne çıkardığını belirtti.

Abone ol

Yatırımcıların güvenli liman olarak nitelendirdiği altın, rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Yeni günde de rekor tazeleyen altının gram fiyatı 413 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 677 liradan, cumhuriyet altını ise 2.759 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 1875 dolar seviyesinde bulunuyor.

Sabit kur rejimi

Kredi faizlerine rağmen artan konut fiyatları vatandaşın tepkisine neden olurken, banka mevduatlarında negatif faiz uygulanması TL tasarruflara iki adresi işaret ediyor: Altın ve döviz… Dolayısıyla altın fiyatlarındaki ralli, dolar kurunun ise adeta gizli bir sabit kur rejimi varmış gibi 6.84-6.85 lira aralığındaki tepkisiz hareketleri; şu iki soruyu gündemde tutuyor: Altın niçin yükseliyor? Doların düşmesinin nedenleri nedir?

Dolar neden güç kaybetti?

Sözcü'den Mehtap Özcan Ertürk'ün haberine göre Ekonomist Mahfi Eğilmez, bu iki soruya yanıt verdi. Dünyanın en önemli rezerv parası olan doların değer kaybettiğini, yerini alacak daha iyi bir rezerv para da olmayınca altına dönüşün başladığını belirten Eğilmez, Covid-19 salgınının kötüye gideceği yönündeki açıklamaların da altın tercihini öne çıkardığını belirtti. Dolar endeksinin (DXY endeksi) düşüşe geçmesiyle Euro/dolar paritesinin 1.15'i geçtiğini kaydeden Eğilmez, Merkez Bankası'nın kura müdahale amacıyla dolar sattığını da ekledi.

Vatandaş, döviz tevdiat hesaplarında 114.5 milyar dolar tutuyor. Euro hesaplarının dolar cinsinden büyüklüğü ise 60.3 milyar doları buluyor. Kıymetli maden hesabındaki döviz tutarı ise 54 milyon dolar azalışla 24.2 milyar dolar oldu.

Altın ralli yapıyor

Avrupa Birliği'nin 750 milyar Euro'luk kurtarma fonu üzerinde anlaşmaya varması hisse senedi piyasalarında ve emtialarda ralliye neden oldu. Uluslararası spot piyasalarda altının ons fiyatı dün 1.866 dolara kadar yükseldi.

Kapalıçarşı'da gram altın 410.24 liradan günü tamamladı. ABD'de ekonomik destek paketi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamayacağı endişeleriyle dolar 6.8150 liraya kadar inerken, Euro 7.9458 lirayı gördü. Dolar günü 6.8730 liradan, Euro ise 7.9400 liradan tamamladı.