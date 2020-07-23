BIST 118.080
DOLAR 6,85
EURO 7,94
ALTIN 412,80
HABER /  POLİTİKA
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
ADV Kurban Rahmettir

Meclis'te AK Parti-HDP arasında gerilim: Tecavüz mağduru kadını susturmaya çalıştın

ADV Kurban Rahmettir
ADV Kurbanın Hikmeti Paylaşmaktır

HDP’li iki milletvekilinin eşe şiddet ve tecavüzle suçlandığı olaylar Meclis Genel Kurulu’nda tartışıldı. HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya kürsüye çıktığında AK Partili kadın milletvekilleri, dakikalarca, “Tecavüz mağduru kadını susturmaya çalıştın” diye seslendi.

Abone ol

HDP’li iki milletvekili Tuma Çelik ve Mensur Işık'ın eşe şiddet ve tecavüzle suçlandığı olaylar Meclis Genel Kurulu’nda tartışılırken HDP ile AK Parti grupları karşı karşıya geldi.

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya kürsüye çıktığında AK Partili kadın milletvekilleri, dakikalarca, “Tecavüz mağduru kadını susturmaya çalıştın” diye seslendi.

''Bu bir iftiradır”
Mardin milletvekili Tuma Çelik’i tecavüzle suçlayan D.K.’ya baskı yaptığı iddiasını reddeden HDP’li Hüda Kaya da, “Tuma Çelik adlı kişinin yaptığı halttan pandemi döneminde haberim oldu. Haberim olduğu andan itibaren en sert tepkiyi ben vermişimdir. Bu kişinin mağdur ettiği kadının adını daha dün avukatının açıklamasını basında okurken öğrendim. Bu kadının ne nerede yaşadığını bilirim, ne ismini bilirim, ne kim olduğunu bilirim. Bu bir iftiradır” dedi.

Görüşmelere iki kez ara verildi
Tansiyon yükselince görüşmelere iki kez ara verildi. Sataşmalar sırasında Genel Kurul’da 29 kez “tecavüz” ifadesi kullanıldı.

''Bu konu, toplumsal bir sorun''
HDP sözcülerinin, son olarak Muğla’da Pınar Gültekin’in canice öldürüldüğü olayı anımsatarak iktidara yönelik eleştirileri de AK Parti grubunca tepkiyle karşılandı. HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç ise iki milletvekiliyle ilgili ihraç ve disiplin süreçlerini anlatarak, “Tuma Çelik istifa etmesine rağmen ihraç ettik. Bu konu, toplumsal bir sorun, bütün partilerin, toplumun her hücresinin içinde hissedilen, yaşanan bir sorun” dedi.

''Bu kadıncağız bir avukat bulmakta bile zorlanmış kendi ilinde”
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin de HDP’lilere “Bu olay meydana geldiğinde anlıyoruz ki mağdur önce size, HDP’nin kadın milletvekillerine ulaşmaya çalışmış. Muhatap bulamamış. Bu kadıncağız bir avukat bulmakta bile zorlanmış kendi ilinde” eleştirisini yöneltti.

Biri ihraç edilen iki HDP’li milletvekiline yönelik tecavüz ve kadına şiddet iddiaları tartışılırken TBMM Genel Kurulu’nda gerilim arttı, iki kez oturuma ara verildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Davet edildi mi? Ekrem İmamoğlu 'Ayasofya' kararını verdi!
Bilim Kurulu üyesi açıkladı! Okulların açılmasında bayram belirleyici olacak
YAŞ bugün toplanıyor! Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları değişecek mi?
Askere alınacak er ve yedek subayları MİT ve Emniyet araştıracak
Koronavirüsten zarar gören esnafın borçları 3 ay ertelendi
Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu'nun yanında diafonu açtı Adalar krizini bitiren telefon
ÖNCEKİ HABERLER
İBB'den Ayasofya’daki ilk cuma namazı için dikkat çeken önlemler
Fethullahçı terör örgütü mensupları yurt dışında inşaat işine girdi
Kemal Gülman sevgilisi 60 yaş küçük Eda Cideli kimdir?
İstanbul'da çok sayıda adrese 'siber suçlar' operasyonu
Burun kanamasına dikkat! Altında bir çok sağlık sorunu yatabilir
Asım Gültekin kimdir neden öldü yazar Asım Gültekin ölüm sebebi nedir?
Yorumlar