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Fethullahçı terör örgütü mensupları yurt dışında inşaat işine girdi

Yurt dışına kaçan FETÖ'cülerin Almanya gibi ülkelerde yatırım olarak konut işlerine girdiği öğrenildi. Türkiye'den kaçırdıkları paralarla inşaat yaptığı ortaya çıkan terör örgütü üyelerine Hollanda'da FETÖ bankasının 100 milyon Euro aktardığı ortaya çıktı.

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Başta Almanya olmak üzere Avrupa’nın birçok ülkesinde koruma altına alınan FETÖ’cüler, ticari yatırımlara yöneldiği ortaya çıktı.

Türkiye'den kaçırılan paraları kaynak kullanıyorlar

Yatırımların kaynağı ise Türkiye'den kaçırılan ya da kendi bankaları aracılığı ile transfer edilen paralar. Emlak ve inşaat yatırımları ile Türkiye'den gelip çalışamayan terör örgütü mensuplarına istihdam yaratılıyor, işyerleri açılması için destek olunuyor.

FETÖ bankasının sermaye aktardığı öğrenildi

Büyük araziler alıp buralara konut ya da işyeri- konut projeleri geliştiriliyor.  Ayrıca, Alman hükümeti ve yerel yönetimlerle proje bazlı çalışmalar yapılıyor.

Bu amaçla, Hollanda'da FETÖ'nün denetiminde olan bir bankadan kısa süre önce, Offenbach'taki Samanyolu-Zaman binasında bir dönemler yöneticilik yapan kişiye 100 milyon Euro gönderildiği belirtildi. Paranın Amsterdam'dan, Frankfurt- Offenbach'a aktarıldığı öğrenildi.

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