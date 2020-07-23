CHP kurultayı! İlhan Cihaner adaylığını açıkladı

CHP Parti Meclisi Üyesi İlhan Cihaner, partinin 37. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlığa adaylığını açıkladı.

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CHP'nin 37. Olağan Kurultayı öncesinde, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir rakibi daha belli oldu.

CHP Parti Meclisi üyesi İlhan Cihaner, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısı ile adaylığını açıkladı. Cihaner, "CHP Genel Başkanlığı'na aday oldum" ifadelerini kullandı.

Aytuğ Atıcı da CHP’de daha önce genel başkanlık için aday adaylığını açıklamıştı. Genel Başkan adaylığı için 68 delegenin imzası gerekiyor.

CHP'nin kurultayı bu hafta sonu gerçekleşecek.

İlhan Cihaner kimdir?

23 Şubat 1968’de Kars’ta doğdu. Baba adı İsmail Hakkı, anne adı Zeynep’tir. Hukukçu, Cumhuriyet Savcısı; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Gazi Üniversitesi Kamu Hukuku Siyaset ve Sosyal Bilimler Bölümünde yüksek lisans yaptı.

Reyhanlı, İdil, Çamlıdere Cumhuriyet Savcısı; Vezirköprü, Alaşehir, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı; Adana Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptı. 2012, 2014 ve 2016’da yapılan CHP kurultaylarında Parti Meclisi Üyeliğine seçildi. 24. Dönemde Denizli Milletvekili seçildi.

Cihaner, evli ve 1 çocuk babasıdır.

İlhan Cihaner, eski cumhuriyet başsavcısı, Cumhuriyet Halk Partisi eski milletvekili. 2012, 2014 ve 2016’da yapılan CHP kurultaylarında parti meclisi üyeliğine seçilmiş olup, halen bu görevi yürütmektedir.