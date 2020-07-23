ODA TV sahibi Soner Yalçın bir kez daha 'Kaçak yapı' ile gündeme geldi

SİT alanındaki villasında kaçak inşaat yaptığı ortaya çıkan Sözcü yazarı Soner Yalçın'ın bu kez müştemilatta, havuzda, bekçi kulübesinde ve terasta büyütmeler yaptığı anlaşıldı. Yapılan kaçak büyütmeler ile ilgili tutanak tutulurken yıkım kararı çıkarılıp para cezası uygulandı.

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Sözcü Gazetesi Yazarı ve ODA TV'nin sahibi Soner Yalçın'ın İstanbul Levent'te SİT alanındaki villasında bir kez daha kaçak inşaat yaptı. Beşiktaş Belediyesi, kaçak inşaat ile ilgili Yapı-Tatil Tutanağı düzenlerken belediye encümeni kaçak yapı ile ilgili hem yıkım kararı hem para cezası kesti.

Yalçın'ın Levent'te bulunan SİT alanındaki evinde çok detaylı yenilemeler yaptığı ve villanın dış cephe duvarları hariç neredeyse tamamında işlem gerçekleştirildiği ortaya çıkmıştı.

Yalçın'ın inşa ettiği milyonlarca dolarlık villayla ilgili Sabah Gazetesi'nin haberinden sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı harekete geçmiş, usulsüz inşaatla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Ekiplerin, Yalçın'ın villasında yaptığı incelemeler geçtiğimiz günlerde tamamlanmış, Soner Yalçın'ın villadaki kaçak inşaatlarla ilgili suç duyurusunda bulunulmuştu.

Yeni kaçak yapılar tutanağa işlendi

Soner Yalçın'ın Levent'teki villasında geçtiğimiz ay yeni kaçak inşaat yaptığı tespit edildi. Yalçın'ın geçmiş yıllarda yaptığı kaçağı araştırmaya giden ekipler, villada yeni kaçak inşaatlarla karşılaştı. Beşiktaş Belediyesi, Yalçın'ın evindeki kaçak inşaat ile ilgili 12 Haziran 2020'de Yapı-Tatil tutanağı tuttu. Tutanağı; Beşiktaş Belediyesi çalışanı 2 Teknik Eleman ile 1 Zabıta Memuru imzaladı. Soner Yalçın adresinde bulunamadığı için tutanağa imza atmadı. Yalçın'ın müştemilatta, havuzda, bekçi kulübesinde ve terasta büyütmeler yaptığı anlaşıldı.

BELEDİYENİN KAÇAK TESPİTLERİ

Beşiktaş Belediyesi Encümen Kararı'nda tespit edilen yeni kaçak yapılar 10 maddede sıralandı:

* Binanın bahçesinde 55.8 metrekare tek katlı müştemilat.

* Binanın bahçesinde yaklaşık 63.92 metrekare tek katlı müştemilat.

* Zemin katta bahçe tarafında yaklaşık 24.45 metrekare ilavenin mevcut ana binaya dahil edildi.

* Binanın bahçesine 25 metrekare havuz yapıldı

* Zemin katta mevcut ana binaya yaklaşık 7.08 metrekare ilave edildi.

* Binanın ... Sokak cephesinde yaklaşık 15 metrekare tek katlı ilave.

* Tip projesinde otopark geçiti olarak görülen kısmın 27.82 metrekare büyütülerek ana binaya dahil edildi.

* 1. Normal katta mevcut ana binaya yaklaşık 24.45 metre kare ilave edildi.

* 1. Normal katta mevcut ana binaya yaklaşık 31,86 metrekare ilave edildi.

* Çatı katında yaklaşık olarak 2 metrekare kuşgözü yapıldı.