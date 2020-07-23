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Ziya Selçuk nereli kaç yaşında memleketi neresi ailesi ve çocukları

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Koronavirüs illetinin hayatımıza girmesinin ardından eğitim alanında aldığı radikal ve öncü kararlar ile adını sık sık duyduğumuz Ziya Selçuk'un hayatı da merak ediliyor. Peki 2018 yılından beri Milli Eğitim Bakanı olan Ziya Selçuk aslen Ankaralı ve 58 yaşında. Rana Selçuk ile evli olan Ziya Selçuk'un Şahika ve Yusuf Selçuk adında iki çocuğu var.

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Türkiye'de koronavirüs belasının giderek yayılmasının ardından aldığı tedbirlerle adını çok sık duyduğumuz bakanlardan biri de Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk oldu. 2018 yılından beri Milli Eğitim Bakanı olan Ziya Selçuk'un hayatı merak konusu oldu.

Ziya Selçuk asken Ankaralı ve 58 yaşında. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde doçentlik ve profesörlük unvanlarını da alan Ziya Selçuk'un eşi Rana Selçuk'tur. Ziya Selçuk'un Şahika Selçuk adında bir kızı Yusuf Selçuk adında bir de oğlu var. 2 çocuklu bir aileden gelen Ziya Selçuk'un kardeşi ise Oktay Selçuk'tur. 

Bakan Ziya Selçuk ve Rana Selçuk...

Ziya Selçuk kimdir: Yeni sistemin Milli Eğitim Bakanı seçilen Ziya Selçuk, 1 Mayıs 1961 yılında Ankara’da doğdu. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamlayarak Gelişim Psikolojisi alanında da yüksek lisans yapmıştır.

1989 yılında Hacettepe Üniversitesi’nde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanında doktorasını tamamlamıştır. Gazi Üniversitesi’nde görev alan Selçuk, doçent ve profesör unvanlarını almıştır.

Bakan Ziya Selçuk'un eşi Rana Selçuk

TED Üniversitesi’nin kurucusu ve Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Ziya Selçuk, birçok özel eğitim kurumunun kuruluşunda yer almış ve müfredat reformunda da başarılar elde etmiştir. 2003-2008 yıllarındaTalim Terbiye Kurulu Başkanlığı yapmıştır.

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un rehberlik, davranış gözlemi, iletişim, gelişim, öğrenme ve mizaç konularında çeşitli araştırmaları vardır. Türkiye Zeka Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve TÜBİTAK Grup Yürütme Komitesi Üyesi olan Selçuk, 2 çocuk babasıdır.

Ziya Selçuk'un sahibi olduğu okul : Özel Maya Okulları'nın kurucusu olan Ziye Selçuk, TED Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısıdır.

ESERLERİ:

İnsan İlişkilerinde Kendini Açma. Vadi Yayıncılık, Ankara, 1995.
Gelişim ve Öğrenme. Nobel yayıncılık. Ankara, 1998
Okul Deneyimi ve Uygulama. Nobel Yayıncılık. Ankara: 1998
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktif Çocuklar. Pegem, Ankara 2000
Sınıf İçi Rehberlik Uygulamaları. Pegem. Ankara. 2000

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