İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Ayasofya açıklaması: Vatandaşlarımızdan 4 şey getirmesini istiyoruz 

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarın ibadete açılacak Ayasofya ile ilgili İstanbullulara seslenerek, "Vatandaşlarımızın yanlarında 4 şey getirmelerini rica ediyoruz; maske, seccade, sabır, anlayış." dedi.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 24 Temmuz'da kılınacak cuma namazı ile 86 yıl sonra yeniden ibadete açılacak olan Ayasofya Camisi'ndeki hazırlıklara ilişkin Ayasofya Camisi'nin avlusunda basın mensuplarına açıklama yaptı. İşte Yerlikaya'nın açıkladığı tarihi açılışla ilgili alınan önlemler:

"Yer yüzünün en görkemli mağbetlerinden İstanbul'un fethinin sembolü Ayasofya Camimizi 24 Temmuz Cuma günü, yarın cuma namazıyla birlikte ibadete açıyoruz. İstanbulla birlikte Ayasofya'yı medeniyetimize kazandıran Fatih Sultan Mehmet Han ve askerlerini şükranla rahmetle yad ediyorum.

86 yıl müze olan ibadetsiz kalan mabedi ezanla buluşturan erdoğan ve emeği geçenleri şahsın adıma şükranlarımı sunuyorum.

Peygamber efendimiz "İstanbul'u fetheden komutan ne güzel komutan" buyuruyor. Ayasofya, peygamber efendimizin müjdesine mazhar olmuş o komutanın, o askerin emaneti. Onların mirası olan kimliğini hamd olsun yeniden kazanıyor.

"Ben de heyecanlıyım"

Bütün müslümanlar heyecanlı, ben de heyecanlıyım. Herkes Ayasofya'nın açılışında bulunmak istiyor. Muhteşem bir ilgi var. Biz hazırlıklarımızı yaptık.

Vatandaşlara çağrı

Ayasofya'ya gelirken vatandaşlarımızın yanlarında 4 şey getirmelerini rica ediyoruz; maske, seccade, sabır, anlayış.

Üç ana istikametten gelinecek

Namaz kılınacak alanlara üç ana istikametten gelinecek. Beyazıt Meydanı, Sirkeci ve Çatladıkapı. Namaz alanına girişler 11 ayrı kontrol noktasında, polislerimizce arama yapıldıktan sonra yapılacak.

Geçişin hızlı ve kolay yapılabilmesi için misafirlerimizin el ve sırt çantaları getirmemelerini istirham ediyoruz.

Saf düzeni bu akşam işaretlenecek

Fatih Belediyemiz tarafından salgın önlemleri nedeniyle namaz kılınacak alanlarda saf düzeni işaretlemesi bu akşam saat 20,00'de başlanacak, sabah saatlerine kadar tamamlanacaktır.

Trafiğe kapalı yollar

Kennedy, Reşadiye, Ragıp Gümüşpala caddeleri de aynı saatler arasında trafiğe kapalı olacaktır. Bu araçların tarihi yarımadadan çıkışlarına da saat 24'e kadar izin verilecek. Deniz, metro, Marmaray seferleri devam edecektir. Tramvay seferleri devam edecek, Eminönü - Beyazıt istasyonları arasında seferler yapılmayacaktır.

Sağlık hizmetleri

Sağlık Müdürlüğümüzce gerekli tüm tedbirler alındı. Ateş ölçümü ve maske kontrolü yapılacak. 736 sağlık personeli, 1 helikopter ambulans olmak üzere toplam 101 ambulans görv yapacak.

Kadınlar için 2 erkekler için 3 alan belirlendi

Salgın nedeniyle misafirlerimiz için Ayasofya Camisi ve çevresinde kadınlar için iki, erkekler için üç olmak üzere beş farklı açık alan namaz kılma yeri olarak belirlendi.

Namaz kılınacak alanlara misafirlerimizin girişleri yarın sabah saat 10.00'dan itibaren başlayacaktır.

Sabaha kadar açık olacak

Misafirlerimizin en büyük arzularının, Ayasofya Camisi'nde namaz kılmak olduğunu biliyoruz. Ayasofya Camimiz sabaha kadar açık olacak.

İl dışından gelenlere Yenikapı'da alan tahsisi

İl dışından otobüsle gelen vatandaşlarımız için Yenikapı'daki alan tahsis edilmiştir.