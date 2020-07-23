Comolli'den Frey ve Zajc'a kanca

Toulouse kulübünün başkanı olan Damien Comolli, Fenerbahçe'den Frey ve Zajc'a talip oldu.

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Fenerbahçe ile yollarını ayıran Damien Comolli, geçtiğimiz günlerde ABD'li yatırım grubu RedBird Capital Partners tarafından %85'i satın alınan Toulouse'ta başkanlık görevine getirildi.

Yeni görevinden sonra açıklamalar yapan Fransız futbol adamı, "Toulouse çok başarılı olacak. Burada eşsiz yetenekler var ve enerjimizi genç oyuncuları yetiştirme konusuna harcayacağız. Kulübün çok büyük potansiyeli var. Antrenörler, oyuncular ve RedBird ile burada çok başarılı bir kulüp oluşturma konusunda kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Frey'i istiyor

Başarılı bir takım oluşturmak için transfer mesaisine başlayan Comolli, daha önce birlikte çalıştığı isimleri listesine aldı. Geçtiğimiz günlerde ise Fransız basını, Comolli'nin Fenerbahçe'nin deneyimli golcüsü Frey'i istediğini yazdı.

Miha Zajc'ı gündemine aldı

A Spor'un haberine göre ise Başkan Comolli, Fenerbahçe'nin bir diğer oyuncusu olan Miha Zajc'ı gündemine aldı. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 16 mücadelede takımına 2 gol 1 asistlik katkı sağladı.

Fenerbahçe, Sloven oyuncuyu 2018/19 sezonunda İtalyan ekibi Empoli'den 3.50 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.