Emre Belözoğlu: Artık sinirlerime hakim olacağım

Fenerbahçe'de önümüzdeki sezon sportif direktörlük görevini üstlenecek olan Emre Belözoğlu, "Sinirime hakim olmayı başaramadım ama futbol sonrası inşallah başaracağım." dedi.

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Emre Belözoğlu, Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçında sonra futbol kariyerine nokta koymaya hazırlanıyor.

Cumartesi gününden sonra ise artık sadece bir görevle devam edecek olan Emre Belözoğlu sarı lacivertlilerde nasıl bir sportif direktör olacak? Kazandığı kupalarla, hem görev yaptığı takımlarla hem de bireysel olarak birçok başarıya imza attığı 23 yıllık kariyerinde sahadaki hırsı ve agresifliği ile de tanınan Emre, yeni görevinde nasıl bir profil çizecek?

''Artık sinirlerime hakim olacağım''

Hürriyet'te yer alan habere göre; Sadece Fenerbahçeliler’in değil, tüm futbol camiasının merak ettiği bu sorunun yanıtı 40 yaşındaki futbolcu bizzat kendisi verdi: "Sinirime hakim olmayı başaramadım ama futbol sonrası inşallah başaracağım."

''Okan Ağabey benden daha iyi futbolcuydu''

Emre Belözoğlu, aynı takımda forma giydiği ve yakın arkadaşı olan Okan Buruk için “Bence Okan Ağabey benden daha iyi futbolcuydu.” dedi.

Okan: Yapacağı işte başarılı olacağına ben inanıyorum

Emre kendisiyle ilgili bu değerlendirmeyi yaparken uzun yıllar birlikte futbol oynadığı, Başakşehir’in şampiyon teknik direktörü Okan Buruk da eski takım arkadaşının yeni görevinde de çok büyük başarılara imza atacağına inanıyor. Okan Buruk, “Hem oyuncu olarak hem yaşadıklarıyla çok tecrübeli. Avrupa’da çok büyük takımlarda oynadı. Türkiye’de de 40 yaşına kadar oynadı şu anda bile yarı antrenör diyebiliriz ona. Yapacağı işte başarılı olacağına ben inanıyorum. O önemli bilgi birikimini doğru kullanacaktır” sözleriyle Emre’ye olan güvenini ifade etmişti.