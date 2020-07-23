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Van'da 16 yıl parmağına giren iğneyle yaşadı

Demirören Haber Ajansı

VAN'da 16 yıl önce tekstil fabrikasında çalışırken parmağına iğne batan İslam Aslan (32), yıllar sonra ağrı hissedip gittiği hastanede parmağının içinde iğne olduğunu öğrendi.

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Gürpınar ilçesinde yaşayan, 2004 yılında Van'dan Gaziantep'e tekstil fabrikasında çalışmaya giden Aslan'ın, fabrikada parmağına dikiş iğnesi battı. İğneyi kendi imkanlarıyla çıkarmayı başaramayan Aslan, birkaç gün sonra ağrıları geçince doktora gitmekten vazgeçti. 

Aradan 16 yıl geçtikten sonra aynı parmağında ağrı hisseden Aslan'a, gittiği hastanede röntgen çekildi. Yapılan tetkikler sonucu parmağında iğne olduğunu öğrenen Aslan, büyük şaşkınlık yaşadı.

"Nedenini öğrenince çok şaşırdım"

Pandemi nedeniyle cerahi müdahalenin daha sonra yapılacağını belirten Aslan, "Çalışmaya başladığım gün parmağıma dikiş iğnesi batmıştı. Birkaç gün dışında parmağımda ağrı hissetmemiştim. 16 yıl sonra ağrı hissedip, nedenini öğrenince çok şaşırdım" dedi.

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