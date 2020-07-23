BIST 119.312
DOLAR 6,85
EURO 7,94
ALTIN 414,69
HABER /  POLİTİKA
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
ADV Kurban Rahmettir

AYM, CHP'li Berberoğlu'nun hak ihlali başvurusu hakkındaki kararını erteledi

ADV Kurban Rahmettir
ADV Kurbanın Hikmeti Paylaşmaktır

Anayasa Mahkemesi (AYM), Enis Berberoğlu'nun hak ihlali başvurusu hakkındaki kararını erteledi.

Abone ol

AYM'nin vereceği kararın Eylül ayında ertelendiği öğrenildi.

MİT TIR'ları davasında yargılanan Enis Berberoğlu, "Devletin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçlamasıyla 5 yıl 10 ay hapis cezası almıştı.

31 Temmuz'a kadar izinli sayıldı

Cezası Yargıtay tarafından onanan Berberoğlu'nun milletvekilliği 4 Haziran'da TBMM Genel Kurulu'nda düşürüldü. Tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne gönderilen Berberoğlu, açık cezaevlerinde uygulanan koronavirüs önlemleri kapsamında cezaevinden çıkarıldı ve tüm hükümlüler gibi 31 Temmuz'a kadar izinli sayılmasına karar verildi.

Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu

Berberoğlu, vekilliği düşürülmeden önce dokunulmazlık hakkını yeniden kazanmasına rağmen yargılamaya devam edildiğini; tutukluluğu nedeniyle seçilme ve siyasi faaliyet hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğini öne sürdü, Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

Eylül ayında verilecek

Dosyayı inceleyen AYM raportörü, ihlal kararı verilmesi yönünde rapor hazırladı. AYM bugün yaptığı oturumda dosyayı ele aldı. Ancak bir üyenin hazır olmadığını belirtmesi üzerine AYM, Berberoğlu hakkındaki kararın eylül ayında verilmesini kararlaştırdı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri En başarılı CHP'li başkanlar anketinde İmamoğlu ve Yavaş ilk 3'e giremedi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Emre Belözoğlu: Artık sinirlerime hakim olacağım
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Ayasofya açıklaması: Vatandaşlarımızdan 4 şey getirmesini istiyoruz 
CHP kurultayı! İlhan Cihaner adaylığını açıkladı
Dolar düşerken altın neden rekor kırıyor? Ekonomist Mahfi Eğilmez açıkladı
Davet edildi mi? Ekrem İmamoğlu 'Ayasofya' kararını verdi!
Bilim Kurulu üyesi açıkladı! Okulların açılmasında bayram belirleyici olacak
ÖNCEKİ HABERLER
Tıka basa yolculuk devam ediyor! Görüntüler Büyükçekmece'den!
Trabzonspor'da Mircea Lucescu sesleri
Volkan Uzun köpeğe tecavüz olayı kriz çıkardı twitter'da isyan başladı!
Mehmet Barlas: Erdoğan'ın 2023'ten sonra görevde kalması sağlanmalı
Comolli'den Frey ve Zajc'a kanca
Okul kayıtları ne zaman başlıyor 2020-2021 MEB okul kayıt takvimi
Yorumlar